Horizon Zero Dawn : 2,6 millions de ventes

Guerilla semble avoir clairement réussi son coup, le développeur annonçant que son Horizon Zero Dawn s'est écoulé à 2,6 millions d'exemplaires à travers le monde en l'espace de deux semaines, en faisant directement la nouvelle licence Sony la mieux vendue sur PS4, devançant donc des titres comme The Order 1886 et DriveClub, ainsi que le meilleur démarrage pour le studio.



Un nouveau poids important dans le catalogue de l'éditeur donc, qui se dotera d'ailleurs prochainement d'une extension selon Hermen Hulst (Managing Director).