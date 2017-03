Dragon Quest XI : une annonce sous peu Dragon Quest XI : une annonce sous peu

Papa de la franchise Dragon Quest, Yuji Horii a fait part de sa présence lors de la cérémonie d'ouverture de l'attraction « Dragon Quest The Real » se trouvant au coeur du parc Universal Studios Japan. L'homme étant toujours aussi bavard quitte à faire grincer quelques dents chez Square Enix (il a officialisé avant l'heure l'arrivée en Europe de DQVII puis la version Switch de DQXI), il n'a évidemment pas hésité à lâcher une petite gouttelette pour les fans : une annonce très importante sera sous peu faite pour Dragon Quest XI.



Même si la curiosité reste présente concernant la version Switch (toujours non montrée), le plus probable serait surtout l'annonce d'une date de sortie précise au Japon, l'épisode étant pour l'heure dans le calendrier 2017 sans plus de précisions.



Quant à l'Europe, elle se contentera d'attendre l'arrivée en avril de Dragon Quest Heroes II sur PC et PS4, aucun autre épisode n'ayant été confirmé chez nous pour le moment (compilation Heroes sur Switch, Dragon Quest X et Dragon Quest XI).