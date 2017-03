Full Throttle Remastered : la date de sortie Full Throttle Remastered : la date de sortie

On l'attendait un peu plus tôt cette année mais finalement, c'est donc le 28 avril prochain que sortira Full Throttle Remastered, refonte d'un titre culte de LucasArts, toujours produit par Double Fine et toujours prévu sur PC, PlayStation 4 et PS Vita.



Quelques images viennent accompagner l'annonce et si vous passez par la précommande sur GOG ou le PS Store, vous aurez droit à une réduction de 20 % (il faut être abonné PS Plus).