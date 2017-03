Toukiden 2 : une démo avant la sortie Toukiden 2 : une démo avant la sortie

La semaine prochaine sera évidemment placée sous le signe de Mass Effect Andromeda mais on n'en oubliera pas que c'est à la même date (à un jour près : 24 mars) que Koei Tecmo sortira son Toukiden 2 en Europe.



Plus ouvert dans sa structure, le titre sera accessible à l'essai aussi bien sur PS4 que sur PS Vita avec la mise en ligne d'une démo jouable ce vendredi permettant de s'adonner au chapitre d'introduction, avec transfert de sauvegarde vers la version finale (et un bonus en prime, encore non spécifié).



Rappelons que le PC (via Steam) sera également concerné par le lancement du titre ce 24 mars.