FFXV : infos sur la refonte du Chapitre 13 FFXV : infos sur la refonte du Chapitre 13

Interrogé par Game Informer, Haruyoshi Sawatari a apporté des précisions sur les changements qui seront prochainement apportés au fameux Chapitre 13 de Final Fatasy XV. Evidemment, ne lisez pas ce qui suit si vous n'avez pas encore fait le jeu.



[SPOIL]



Logiquement attendue pour le 28 mars en même temps que l'extension (payante) de Gladiolus, la refonte (gratuite) du Chapitre 13 apportera de nouvelles cinématiques se déroulant durant l'absence de Noctis, et ajoutera même un passage inédit où l'on jouera Gladio, accompagné de Ignis. Notons également que l'anneau sera désormais plus puissant, ou disons 'encore plus puissant', probablement pour expédier un peu plus vite les nombreux combats en solitaire.