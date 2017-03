Quake Champions : la voie du F2P, ou presque

louer

Beaucoup de choses restent encore à dire sur, potentielle renaissance au sommet de la franchise mais on sait désormais une chose : le titre sera un free-to-play, ou presque en fait.Car oui, n'importe quel PCiste avec la bécane appropriée pourra effectivement se lancer gratuitement dans ce nouveau fast-FPS (quand il se décidera à arriver), mais seul un personnage sera proposé, même si accessible dans toutes les cartes et modes de jeu sans restriction.Et les autres « champions » ? Eh bien c'est simple : soit vous faîtes cracher votre carte-bleue en craquant pour le Champion Pack, soit vous brillez en ligne pour gagner des points de Faveur (la monnaie in-game) qui vous permettra deun autre perso pour une certaine période. On notera que ces points de Faveur serviront également à débloquer des masses de défis qui eux-mêmes finiront par débloquer personnages et skins. On ignore si dans ce deuxième cas, il s'agira de nouveau d'une location ou d'un acquis définitif.En attendant d'en savoir plus, vous pouvez toujours si ce n'est encore fait vous rendrepour vous inscrire en vue d'une prochaine bêta.