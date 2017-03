Resident Evil Revelations porté sur PS4 & One Resident Evil Revelations porté sur PS4 & One

Capcom semble vouloir nous refourguer l'intégralité de la saga Resident Evil sur PlayStation 4 et Xbox One, et c'est ainsi que l'on apprend l'arrivée future d'un portage Full HD de Resident Evil : Revelations HD, lui même un Remaster d'une ancienne exclusivité 3DS.



Plus d'informations à venir, et ne manque plus qu'un portage de Code Veronica puis un remake de Nemesis et on aura donc la totale.



UPDATE

- Prévu en fin d'année.



(images de la version old-gen)