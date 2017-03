Switch : les premiers chiffres JP de I Am Setsuna et Disgaea 5 Complete Switch : les premiers chiffres JP de I Am Setsuna et Disgaea 5 Complete

On parle des records de The Legend of Zelda : Breath of Wild, de la certaine percée de 1-2 Switch ou encore plus récemment du très bon score (au regard de la licence) pour Super Bomberman R, mais on en oublie les autres jeux en boîte et Media Create vient rapporter les chiffres exacts (au Japon) pour I Am Setsuna et Disgaea 5 Complete : en trois jours, le premier a fait 4.625 ventes tandis que le deuxième a rajouté 5.065 exemplaires a son compteur.



De fait, il n'y a rien d'étonnant à voir de faibles chiffres pour des portages tardifs de titres qui n'ont déjà pas énormément brillé à leur lancement initial sur PS4 (43.000 pour Disgaea 5, 61.000 pour I Am Setsuna) mais il faut croire que les éditeurs ont vu des objectifs un peu trop élevés pour chacun : l'institut rapporte que ces résultats constituent entre 20 et 40 % du stock mis en place pour l'occasion.



Un son de cloche finalement équivalent en occident où les seuls titres boîtes qui n'ont pas réussi à s'afficher dans les charts sont également des portages datant de plusieurs mois (Just Dance et Skylanders).



Rappelons que si I Am Setsuna est déjà disponible chez nous (uniquement en dématérialisé), Disgaea 5 Complete se fera lui attendre jusqu'en mai.