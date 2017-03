Charts UK : Wildlands en grande forme Charts UK : Wildlands en grande forme

Histoire de faire oublier un peu les départs moyens de Steep et For Honor (meilleur néanmoins pour le second), Ubisoft revient sur le devant de la scène avec Ghost Recon Wildlands qui choppe temporairement le trophée du plus gros lancement de l'année au Royaume-Uni, devançant Horizon Zero Dawn qui n'a gardé le record que durant une seule semaine (mais sur un seul support).



Wildlands qui devient également le deuxième plus gros lancement dans l'histoire de la saga Tom Clancy, la première étant toujours accaparée par The Division.



Notons en outre que NieR Automata démarre à la sixième place, et que Mario Sports Superstars fait un énorme flop (37ème).



Le classement des ventes pour la semaine dernière :



1. Ghost Recon Wildlands (New)

2. Horizon Zero Dawn (-1)

3. LEGO Worlds (New)

4. The Legend of Zelda : Breath of the Wild (-2)

5. GTA V (-2)

6. NieR Automata (New)

7. FIFA 17 (-1)

8. Rocket League (0)

9. 1-2 Switch (-5)

10. COD Infinite Warfare (+1)



11. For Honor (-6)

12. Minecraft : Xbox Edition (+1)

13. Resident Evil 7 (-1)

14. Sniper Elite 4 (-5)

15. Forza Horizon 3 (+1)

16. Hitman (-2)

17. Battlefield 1 (-7)

18. Overwatch (-1)

19. WWE 2K17 (+1)

20. Uncharted 4 (-2)