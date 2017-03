World of Final Fantasy : Balthier en renfort World of Final Fantasy : Balthier en renfort

Encore du Square Enix tiens avec du World of Final Fantasy, titre sorti depuis quelques mois et probablement retourné en long/en large par les premiers intéressés. Malgré tout, si vous êtes encore dessus ou que vous ne l'avez pas encore commencé, sachez que le titre accueillera le 23 mars un deuxième DLC gratuit avec l'invocation Balthier (FFXII), suivant donc celle de Sora.



Un DLC qui arrivera en même temps qu'une MAJ 1.03 qui permettra de zapper les séquences d'invocations, augmenter directement la vitesse des combats via une option (au lieu de maintenir enfoncé un bouton), rendre les HP/AP lorsque vous sauvegardez, tout en rajoutant des musiques pour les invocations Sora/Sephiroth/Balthier.