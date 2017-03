FFXII The Zodiac Age : le collector en Europe FFXII The Zodiac Age : le collector en Europe

Square Enix nous annonce que l'édition collector de Final Fantasy XII : The Zodiac Age arrivera bien en Europe, pour le même prix qu'aux USA (soit 199,99€), avec en son coeur le jeu et l'OST dans un Steelbook, un set de cartes et six bustes représentant les juges, l'autorité suprême de cet épisode.



On ne sait pas encore si l'édition limitée sera au programme chez nous (Steelbook + OST) mais sachez au cas où que quelques bonus de précommande sont au rapport si vous passez par le PS Store (49€ le jeu) : un thème exclusif et quatre pistes audio.



Lancement prévu le 11 juillet, uniquement sur PS4.