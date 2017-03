Rocket League passe les 10 millions Rocket League passe les 10 millions

Le studio Psyonix vient de mettre à jour ses chiffres de Rocket League et annonce ainsi 10,5 millions d'exemplaires écoulés sur les trois supports (PC, PS4, One), pour 29 millions de joueurs en tout, ce nombre incluant évidemment ceux qui l'ont eu via le PS Plus, l'occasion, etc.



Jeremy Dunham, vice-président du studio, en a profité pour faire savoir qu'aucun Rocket League 2 n'était à l'ordre du jour afin de ne pas diviser la communauté, et que l'ère actuelle était aux jeux à suivi : de fait, le titre poursuivra sa salve de MAJ et de nouveaux contenus pendant encore plusieurs années.



Rappelons que le titre a justement accueilli il y a peu sa MAJ PS4 Pro, ainsi que deux nouveaux véhicules issus de la marque Hot Wheels.