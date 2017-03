Les éditions spéciales de FFXII The Zodiac Age Les éditions spéciales de FFXII The Zodiac Age

Lors d'un panel qui s'est tenu durant la PAX East, Square Enix a présenté les différentes éditions de Final Fantasy XII : The Zodiac Age, le remaster (pas loin du remake graphiquement) qui intégrera le contenu de la version International ainsi que quelques ajouts et modifications.



Attendu pour le 11 juillet 2017, le titre aura donc droit à son collector à 200$ ajoutant un set de bustes (représentant les différents « Juges »), quelques cartes, une OST sur disque et un code DLC pour débloquer (in-game) les musiques de l'original.



Les moins bourgeois pourront se tourner vers les éditions à seulement 50$, avec une jaquette réversible dans la version standard, ou un Steelbook (et le code DLC des musiques) pour l'édition limitée.



Attention tout de même : l'annonce concerne les USA et il est possible que quelques changements soient apportés pour l'Europe.





[UPDATE : quelques infos]



- Le titre aura une fonction pour accélerer la vitesse du jeu (de 2 à 4 fois) juste en appuyant sur L1.

- On pourra supprimer la carte sur le HUD (en cliquant sur L3).