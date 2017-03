Thumper également sur One et Switch

Bonne surprise à son lancement sur PS4 et PC (en fin d'année dernière), le petitse voit aujourd'hui confirmer des portages Xbox One et Switch, avec un lancement attendu pour ce printemps, toujours en dématérialisé.Notons que la version Switch supportera l'option « vibrations HD », ce qui aura peut-être son intérêt dans ce mixe course & rythme, dont voici un ancien trailer pour vous faire une petite idée de la chose.