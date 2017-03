Guardians of the Galaxy : premiers visuels Guardians of the Galaxy : premiers visuels

Officialisé depuis quelques mois, l'adaptation signée Telltale des Gardiens de la Galaxie s'illustre aujourd'hui pour la première fois avec quatre visuels pour bien confirmer que toute l'équipe sera évidemment présente, de Star-Lord à Rocket en passant par Gamora, Drax et Groot.



Un scénario inédit que l'on découvrira au printemps prochain sur les supports habituels, en notant qu'une fois de plus, le titre sortira directement en boîte avec uniquement le premier épisode et un pass intégré pour ensuite télécharger les quatre autres.