Xbox Game Pass : quelques infos

Toujours attendu au printemps prochain, le programme Xbox Game Pass sera on le rappelle une toute nouvelle offre de Microsoft qui permettra de bénéficier d'une centaine de jeux chaque mois à télécharger sur le disque dur (incluant jeux One et 360 via la rétrocompatibilité) au tarif mensuel de 9,99€.



Le constructeur a d'ailleurs livré une FAQ pour répondre à quelques interrogations :

- Chaque mois, de nouveaux titres arriveront et certains seront supprimés. Il y aura donc des jeux qui resteront dans le catalogue plusieurs mois.

- Une fois le ou les jeux téléchargés, pas besoin de connexion obligatoire pour en profiter.

- Abonnement GOLD non obligatoire pour profiter du service, sauf pour jouer en ligne évidemment.

- Pas de plan actuellement pour un service de streaming.

- Même téléchargé, un jeu ne sera plus accessible s'il disparaît du catalogue. Microsoft préviendra en cas de renouvellement et les joueurs souhaitant poursuivre leur partie seront invités à acheter le jeu en dématérialisé (avec une réduction de 20 %) ainsi que les extensions s'il y en a (réduction de 10%).

- Le service ne sera pas accessible sur Xbox 360.