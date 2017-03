Naughty Dog : Christophe Balestra fait ses valises Naughty Dog : Christophe Balestra fait ses valises

Figure des plus importantes chez Naughty Dog, Christophe Balestra annonce son départ du studio après 15 ans de bons et loyaux service, dont dix en ayant le statut de coprésident. Dix ans, c'est d'ailleurs le temps qu'il aura fallu à la firme pour pondre les séries Uncharted et The Last of Us, lui permettant de devenir le plus gros argument software (en terme de ventes) chez Sony avec Polyphony Digital.



Aucun point de discorde, Christophe Balestra déclarant tout simplement vouloir passer plus de temps avec sa famille, et réfléchir à quelques futurs projets plus personnels.



Naughty Dog lui continuera sa route avec le lancement cette année de Uncharted : The Lost Legacy, et « prochainement » The Last of Us : Partie II.