Switch : les services de streaming ''en temps voulu'' Switch : les services de streaming ''en temps voulu''

Encore très vide, l'interface de la Switch devrait un jour ou l'autre accueillir les différents services de streaming. Nintendo était resté encore très discret à ce sujet mais une interview de Reggie-Fils Aimé auprès du Washington Post a permis d'apprendre sur la société était actuellement en discussion avec des compagnies comme Amazon, Netflix et Hulu, même si « les choses viendront en temps voulu ».



A voir si le « temps voulu », c'est la fin d'année au moment où Nintendo passera une nouvelle étape dans son service online (= le multi payant), et espérons également que l'on ne patiente pas jusque là pour accueillir les indispensables comme Twitch, Youtube et tout simplement la Console Virtuelle.