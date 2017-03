Metal Gear Solid : des nouvelles du film Metal Gear Solid : des nouvelles du film

Alors que le film Kong : Skull Island sort aujourd'hui dans les salles de cinéma, son réalisateur Jordan Vogt-Roberts profite d'une des nombreuses interviews données pour lâcher un mot sur son prochain gros chantier : l'ambitieuse adaptation en film de Metal Gear Solid.



Chacun sait depuis des années à quel point l'homme est un grand fan de la franchise et c'est via IGN qu'on nous confirme donc que non seulement Sniper Wolf sera dans le film, mais qu'il en sera de même pour le ninja cyborg car « il n'y a pas moyen que je fasse un film Metal Gear sans lui ».



Au-delà de ça, Vogt-Roberts compte toujours trouver une façon de « briser le quatrième mur » (même si la qualité du film primera sur ce souhait), prenant Deadpool en exemple comme il l'a d'ailleurs fait avec l'envie actuelle de fournir des films R-Rated sans être bloqué moralement par l'auto-censure.



Même s'il ne peut plus être concerné par cette adaptation, Hideo Kojima a tout de même félicité via Twitter le travail du réalisateur pour son dernier film.