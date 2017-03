No Man's Sky : la prochaine MAJ arrive No Man's Sky : la prochaine MAJ arrive

Même s'il est déjà trop tard pour beaucoup (moins de 1000 joueurs au quotidien depuis des semaines selon Steamspy), Hello Games compte tout de même poursuivre au mieux le suivi de No Man's Sky et annonce l'arrivée de la deuxième mise à jour de contenu, qui ajoutera au moins un nouveau véhicule dédié à l'exploration terrestre.



Les autres points sont encore inconnus mais tout cela arrivera arrivera dans la semaine, aussi bien sur PC que sur PlayStation 4.