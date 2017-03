Mass Effect : tous les DLC multi seront gratuits Mass Effect : tous les DLC multi seront gratuits

Il est de l'évidence même que Mass Effect Andromeda accueillera à un moment ou l'autre son lot d'extensions payantes pour le mode solo mais Bioware a fait savoir qu'à l'instar de Dragon Age Inquisition, tout le contenu multi en DLC sera fourni gratuitement, incluant évidemment les nouvelles maps.



Le lancement reste attendu pour le 23 mars sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec on rappelle dans ce dernier cas une version d'essai de 10h pour les abonnés EA Access (mais qui bloquera à une certaine étape du scénario).