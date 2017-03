PaRappa the Rapper : le Remaster se précise PaRappa the Rapper : le Remaster se précise

Annoncé lors du dernier PlayStation Experience, le Remaster surprise de Parappa the Rapper commence à se préciser avec une date de sortie japonaise annoncée pour le 20 avril, au prix de 1800 yens (soit une vingtaine d'euros).



Compatibilité 4K et qualité audio seront au programme pour ce retour de la licence, avec une disponibilité aussi bien en boîte qu'en dématérialisé (au Japon en tout cas), chose qui concernera également les Remaster de LocoRoco et Patapon comme le prouve les visuels diffusés ci-dessous. Ces deux derniers sont attendus pour cette année, sans plus de précisions.