Outlast 2 : date de sortie et version boîte Outlast 2 : date de sortie et version boîte

Outlast 2 se dote d'une date de sortie et ce sera donc le 25 avril que sortira ce nouveau survival-horror de Red Barrels Games prévu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



Bonne nouvelle pour les anti-dématérialisés qui résistent encore et toujours : Warner Bros débarquera pour l'occasion afin de sortir le même jour une version boîte nommée « Outlast Trinity », réunissant le premier épisode, son extension, et le deuxième.