Bloodstained également sur Switch

Une nouvelle semaine qui commence directement par une non-surprise : Bloodstained : Ritual of the Night se voit annoncé sur Nintendo Switch, directement via la newsletter du constructeur pour ceux qui possèdent la machine.



Une suite spirituelle de Castlevania (du même producteur) qui arrivera au premier semestre 2018, avec également concerné le PC, la PS4, la One, la PS Vita et même la Wii U (pour le moment).