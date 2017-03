Xbox Game Pass : Spencer souhaite des titres originaux pour le service (façon Netflix) Xbox Game Pass : Spencer souhaite des titres originaux pour le service (façon Netflix)

Phil Spencer ne tourne pas autour du pot concernant le futur service Xbox Game Pass : le souhait est de faire de cette nouvelle offre un pur produit à la Netflix, qui avec le temps pourra même offrir des exclusivités (même temporaires), qui utiliseront donc ce service de distribution pour être mis en avant dès la sortie.



« Il y a ici une occasion de placer des jeux déjà sortis mais j'aimerais que cela se transforme en un programme où vous pourrez trouver des jeux exclusifs, qui transformerait le Xbox Game Pass en un moyen de distribution. »



« Nous avons vu cela dans les offres de Netflix. Au début, ce service avait pour but de voir des films ou des émissions que vous auriez loupé. Mais maintenant, certaines des meilleures séries TV font partie du programme Netflix Original. »



On se doute bien que cela ne concernera pas des AAA qui ont tout intérêt à arriver en boîte mais peut-être que Microsoft misera un jour sur de petits projets suffisamment attirants, ou des partenariats directs avec les indépendants.



Rappelons que le programme « Xbox Game Pass » sera lancé au printemps 2017 sur Xbox One et vous donnera un accès illimité à une centaine de jeux pour 9,99€ par mois, directement téléchargeable sur le disque dur (mixant jeux One et rétrocompatibilité 360), avec un renouvellement de la liste chaque mois.



(Source: Thewolfhall)