Destiny 2 : pas de transfert de sauvegardes Destiny 2 : pas de transfert de sauvegardes

Entre leaks et sous-entendus chez Activision, on avait bien compris que Destiny 2 ne serait pas qu'une simple suite et Bungie vient confirmer aujourd'hui que 2017 sera à la fois l'occasion d'un nouveau départ pour la franchise, et d'un passif que l'on peut oublier : en gros, vos sauvegardes et stats du premier épisode ne pourront être transférés, hormis l'apparence de l'avatar.



Le développeur s'explique par le besoin de vouloir redémarrer les choses sur une base saine, renvoyant aux rumeurs qui évoquent une progression totalement revue et plus ouverte avec des Hubs directement placés au cœur des niveaux, une narration plus étoffée, ou encore la possibilité d'une version PC (tous les joueurs démarreront ainsi de zéro).



Notons tout de même que les anciens qui squattent encore le premier accueilleront l'event « Age of Triumph » dans le courant du mois, qui sera la dernière étape avant l'arrêt définitif du suivi.



Destiny 2 sortira lui en fin d'année, logiquement en septembre.