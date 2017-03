THQ Nordic continue dans le recyclage THQ Nordic continue dans le recyclage

THQ Nordic continue de faire dans la facilité. Après Darksiders, Baja et une partie du catalogue PS2 balancé en classics sur PS2, le groupe annonce maintenant une refonte du shoot Sine Mora signé Grasshopper, paru à l'époque PS360 et qui reviendra donc cet été sur PC/PS4/One avec quelques nouveautés qui restent à spécifier.



Et ce n'est pas tout puisque même le méconnu de Blob (sorti sur Wii il y a presque dix ans) aura droit à son remaster, et ce dès le 27 avril sur Steam.