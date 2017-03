428 de retour et traduit (US) sur PC et PS4

Considéré comme l'une des plus grandes réussites dans le domaine du visual novel (40/40 dans Famitsu en passant),fera son retour sur PC et PlayStation 4 après avoir squatté il y a quelques années la Wii, puis le combo PS3/PSP (ainsi que iOS & Android).Pour rappel, le titre qui mélange visuellement anime et séquences Live propose d'incarner cinq personnages (un détective, un ancien chef de gang, un directeur pharmaceutique, une simple employée et un journaliste), aucun ne connaissant l'autre mais les actions avec untel pourront avoir de nombreuses conséquences avec les autres, au point d'offrir 85 fins différentes.L'annonce importante reste que pour la première fois, le titre proposera une traduction officielle en anglais, expliquant que (vu le travail à effectuer), la sortie n'est pas prévue avant le printemps 2018.