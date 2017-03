Switch : les démos jouables sans restriction Switch : les démos jouables sans restriction

Nintendo avait imposé une limitation pour les démos Wii U et 3DS (sans qu'on ne comprenne pourquoi), à savoir qu'il n'était possible d'y jouer qu'un certain nombre de fois avant qu'elles ne deviennent accessibles.



Et sachez au cas où que la restriction est officiellement levée sur Switch, preuve en est des premières démos disponibles qui sont toutes jouables indéfiniment, que ce soit Dragon Quest Heroes 1+2, Snipperclips et Puyo Puyo Tetris. Bonne nouvelle si vous êtes du genre à retourner des dizaines de fois une version d'essai, chose que les plus vieux ne jugeront pas en repensant à l'époque PS1.