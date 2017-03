FFXV : nouvelle démo technique sur PC FFXV : nouvelle démo technique sur PC

Square Enix a également tenu son panel lors de la GDC 2017 pour évoquer le fantasme actuel de Hajime Tabata, à savoir une version PC de son Final Fantasy XV. Plus précisément la Division 2 de l'éditeur a planché sur une démo technique sur une GTX 1080ti en collaboration avec Nvidia Game Works, permettant de travailler sur divers points comme la destruction et l'intelligence artificielle.



Attention tout de même : cela sert uniquement de plate-forme de travail pour de la recherche technique et ce n'est en aucun cas une confirmation d'une version PC, même si Tabata a déjà évoqué son envie de le faire un jour, avec compatibilité mods.



Remarquons tout de même que la démo est fournie avec un rendu de l'herbe bien plus impressionnant que sur consoles, et une nouvelle tentative de faire de l'off-road avec une Regalia transformée.