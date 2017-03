Switch : Voez dès ce vendredi en Europe

Flyhigh Works se montre sympa envers l'Europe en annonçant que non seulement sonsortira pour le lancement de la Switch ce vendredi 3 mars, mais qu'en plus le prix sera de 21€ alors qu'on s'attendait (après conversion) à du 25 voir 30€. D'ailleurs, le titre coûtera 25$ aux USA.Le développeur confirme en outre que son titre sera bien jouable exclusivement en nomade (tout passe par le tactile) et que les 116 morceaux seront disponibles sans frais supplémentaires.