Xbox One : Microsoft va lancer son propre programme d'abonnement façon EA Access

Après l'EA Access, c'est au tour de Microsoft de préparer son propre « Netflix du JV » qui regroupera plusieurs partenaires pour accompagner leurs titres first-party dont 2K Games, Bandai Namco, Capcom, Deep Silver, Warner Bros, et plus encore.



Prévu pour le printemps, ce programme nommé « Xbox Game Pass » vous donnera accès à plus de 100 jeux (regroupant Xbox One et Xbox 360) pour 9,99€ par mois, sachant que ce ne sera pas du streaming puisque comme chez EA, il faudra télécharger les jeux sur votre console. Bien sûr, il ne s'agira pas des dernières sorties du moment mais dans tous les cas, le catalogue renouvellera son offre chaque mois avec de nouveaux titres (et d'autres qui partiront).



Notez que les abonnés au programme Insider pourront s'essayer à la chose dès aujourd'hui avec un nombre limité de titres.