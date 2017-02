Capcom : une autre ''Legacy Collection'' en vue Capcom : une autre ''Legacy Collection'' en vue

Durant le dernier numéro du podcast « The Watch », Frank Cifladi, producteur et réalisateur de Mega Man Legacy Collection, a déclaré travailler sur une nouvelle compilation de jeux Capcom, avec une annonce qui devrait bientôt intervenir.



L'homme ne précise pas quelle franchise sera concernée cette fois, et on laisse les fans spéculer vu qu'il y a suffisamment matière pour faire plaisir aux nostalgiques. Mega Man X par exemple...