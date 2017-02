Après avoir totalement foiré son teaser (), D3 Publisher maintient ses plans initiaux en dévoilant via Famitsu, suite d'un rogue-like/RPG déjà paru sur PS Vita et qui permettra de nouveau de faire mumuse avec la poitrine des héroïnes pendant les mini-jeux.Cette suite encore non datée (les infos arriveront dans la semaine) sortira cette fois sur PS4 et Vita, au Japon du moins.