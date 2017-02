YS VIII : un nouveau perso sur PS4 ? YS VIII : un nouveau perso sur PS4 ?

La version PlayStation 4 de Ys VIII : Lacrimosa of Dana approchant au Japon (25 mai), Falcom nous en dévoile la jaquette qui a créé une petite surprise chez les fans puisque faisant apparaître (en haut à gauche) une mystérieuse demoiselle aux cheveux roses qui n'était pourtant pas présente dans l'édition PS Vita.



De quoi sous-entendre encore du neuf pour cette nouvelle version qui se chargera d'apporter en outre le 1080p/60FPS (mais aussi la 4K sur PS4 Pro), quelques ajouts dans le gameplay ainsi que du contenu bonus en NG+.



Le lancement européen aura lieu en fin d'année via NIS America, sur PC/PS4/Vita, et traduit en français.



(Source : Gematsu)