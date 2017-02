Zenimax VS Oculus : nouvelle saison en approche Zenimax VS Oculus : nouvelle saison en approche

Previously on... La société Zenimax, maison-mère de Bethesda, a remporté « en partie » son procès contre Oculus, ayant réussi à empocher la somme rondelette de 500 millions de dollars. Mais voilà, les USA étant ce qu'ils sont, quand il y a moyen d'aller plus loin en justice, personne n'hésite et c'est ainsi que Zenimax compte du coup utiliser sa carte désormais validée sur l'utilisation illégale du code informatique VR conçu par John Carmack à l'époque où il était encore employé.



Et pour quoi faire au juste ? Tout simplement car ils sont en position d'imposer une interdiction des jeux Oculus Rift employant le code en question, ce qui évidemment mettrait quelque peu en sueur la société de Palmer Luckey qui, sur le marché de la VR, se retrouve déjà derrière Sony et HTC/Valve. Bien sûr, chacun sait que le but premier de Zenimax n'est pas là : cette pression permettra de signer un gros accord financier avec Facebook si ce dernier se retrouve dans les cordes et même en cas de procès perdu, ils pourront se tourner vers une demande de droits d'auteur pour rafler 20 % des revenus sur les ventes du casque pour dix ans (à compter du lancement).



Justice oblige, les prochains rebondissements peuvent très bien intervenir dans plusieurs mois.