Final Fantasy VII Remake : pas de compilation HD de spin-off dans un soucis de cohérence Final Fantasy VII Remake : pas de compilation HD de spin-off dans un soucis de cohérence

GamersFlag s'est posé une légitime question auquel pas grand-monde n'a pensé : et si Square Enix sortait une compilation HD des spin-off de FFVII pour accompagner l'arrivée du remake ? Il y avait matière à faire un parfait équivalent de ce que l'on trouve avec Kingdom Hearts, à savoir des Remasters HD de Crisis Core et Dirge of Cerberus, et pourquoi pas un résumé en cinématiques de Before Crisis.



Donc la question a été posé à Nomura qui a évidemment démenti, non pas en mode langue de bois mais avec des explications concrètes. Pour lui, le remake de Final Fantasy VII sera différent de l'original coté scénario (même si l'on ne sait pas encore en quoi) et les spin-off n'auront du coup plus la même continuité, occasionnant un manque de cohérence globale.



Reste à spéculer sur les différences qui posent donc problème. Un passif différent pour Zack ?