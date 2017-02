[Rumeur] Des infos sur le suivi de FFXV [Rumeur] Des infos sur le suivi de FFXV

Petit leak du jour avec un rapport reddit sur le suivi de Final Fantasy XV, que l'on prendra avec des pincettes mais Square Enix comme quiconque n'étant pas à l'abri de fuites, voici donc ce qui en ressort avec des détails sur les ajouts connus mas également des surprises au-delà.



(*) Contenu payant.



Début mars :

- Lancement du Booster Pack dans les deux premières semaines, ajoutant les 4 costumes Magitek.



28 mars :

- MAJ 1.06 : Ajout de nouvelles scènes dans le chapitre 13 et nouvelles séquences de gameplay avec Gladio qui devra protéger Ignis.

- Lancement de la première extension (*) consacrée à Gladio qui durera entre 2 et 5h selon votre façon de jouer. Gladio sera accompagné de Cor Leonis au coeur d'un nouveau donjon dont le boss sera Gilgamesh. Notez qu'une fois l'extension terminée, vous pourrez refaire le donjon avec les quatre persos principaux, mais pas le boss.



Courant mai :

- MAJ 1.07 : Ajout du bestiaire. Chaque profil se complétera en fonction des attaques lancées par l'ennemi en combat : si un streum a trois types d'attaque et que vous le démolissez après qu'il en ait balancé une seule, son profil ne sera pas achevé.

- Square Enix devrait profiter de l'occasion pour ajouter de nouveaux trophées/succès sur plusieurs points : bestiaire, pêche, recettes et quêtes secondaires.



Courant juin :

- MAJ 1.08 : Possibilité de sortir des pistes avec la Regalia, via une nouvelle mission que donnera Cindy. Ajoute également de nouvelles séquences de gameplay avec Prompto durant le chapitre 13 (au moment de la séquence finale).

- Lancement de la deuxième extension (*) consacrée à Prompto.



D'ici la fin d'année:

- Lancement de la troisième extension (*) consacrée à Ignis.

- Lancement de la quatrième extension (*) jouable en coopération en ligne.

- Patch Xbox Scorpio.

- Probablement d'autres choses.



Courant 2018 :

Selon l'auteur de l'article sur Reddit, Square Enix préparera une autre extension (*) qui se déroulerait à Insomnia, avant les événements du jeu. Pour l'heure, les développeurs ne savent pas encore s'ils se contenteront de cette extension (qui pourrait arriver avant avril 2018) ou, si les ventes se maintiennent, s'ils l'intégreront dans un second Season Pass qui du coup ajouterait encore du contenu jusqu'en fin d'année prochaine. Ce ne serait pas une première après tout.



