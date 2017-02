PS VR : 915.000 exemplaires écoulés PS VR : 915.000 exemplaires écoulés

Quatre mois après le lancement du PlayStation VR, Sony s'est enfin décidé à livrer un premier bilan pour son casque de Réalité Virtuelle en évoquant 915.000 unités vendues/écoulées (pour un constructeur, cela revient au même).



Un petit succès d'estime évidemment faible par rapport au 53,4 millions de PS4 écoulées mais Sony ayant de toute manière du mal à suivre la demande selon les territoires (notamment au Japon), on peut dire qu'ils ont de quoi être satisfait.



Reconnaissons que si un vide s'est installé peu après la sortie, janvier fut l'occasion de remettre en avant le casque avec Resident Evil 7, sachant que le casque trouvera une utilité à rythme périodique tout au long de l'année comme récemment avec DiRT Rally VR, prochainement Farpoint, sans oublier des morceaux plus notables comme Ace Combat 7 et Gran Turismo Sport.



Actuellement, 220 projets PS VR sont en développement, cela incluant également de simples bonus pour des titres se jouant essentiellement sur TV, dont Final Fantasy XV et Tekken 7.