Un nouveau projet pour Fumito Ueda

Bon on sait au moins en ce petit matin que Fumito Ueda n'a pas encore l'intention de partir en retraite, ce qui est assez normal pour quelqu'un de 46 ans. Récompensé lors de la cérémonie DICE pour la création de Trico, l'homme a déclaré qu'il n'aurait jamais envisagé recevoir ce type de récompense dans sa carrière et que cela va lui donner l'inspiration nécessaire sur son prochain projet.Donc il y a un « prochain projet », et ce sera tout ce que l'on retiendra pour le moment, sans même savoir notamment s'il s'agira d'un projet édité par Sony ou tout simplement même d'une exclusivité, Ueda ayant maintenant son propre studio (genDESIGN).On en profite pour rappeler quecoûte depuis quelques semaines 39,99€, permettant aux quelques indécis de franchir enfin le pas.