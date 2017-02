[LEAK] Shadow of Mordor ''2'' en vue [LEAK] Shadow of Mordor ''2'' en vue

Une petite larme doit couler chez le responsable marketing de Warner Bros Games : une dizaine de jour avant « la grosse annonce », cette dernière se voit sauvagement leaké pas l'un des revendeurs US avec suffisamment d'éléments pour aller au-delà du simplement références d'une marque.



Shadow of War donc, qui devrait donc se nommer chez nous La Terre du Milieu : l'Ombre de la Guerre, faisant suite au jeu d'action très Ubisoft-esque sorti il y a quelques années et (justement) revenu récemment dans l'actualité avec un patch PS4 Pro.



Deux jaquettes sont déjà disponibles, dont une montrant la GOLD Edition qui ajoutera quatre extensions ainsi qu'un petit pécule d'or.



Plus qu'à attendre la présentation officielle.