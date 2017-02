Shenmue I&II HD : un nouvel indice Shenmue I&II HD : un nouvel indice

Nombreux sont les bruits de couloirs qui évoquent une remasterisation HD des deux premiers épisodes de la franchise Shenmue et c'est aujourd'hui le revendeur en ligne RICE Digital qui affirme haut et fort, selon sa source proche d'Atlus USA, que le doublet sortira cette année et directement en bundle.



Le PC via Steam est assuré d'être concerné par cette offre, même si l'on se doute que la PS4 y aura également droit, ce qui n'est de toute manière pas étonnant vu que le futur Shenmue III sortira également sur PC (en plus de la PS4). Notons que pour aider à la véracité de la rumeur, l'auteur de l'article avait déjà déclaré avant l'annonce officielle que Atlus s'occuperait de l'édition de King of Fighters XIV.



On rappelle enfin que de nombreux indices évoquent depuis des mois l'arrivée de cette compilation, dont SEGA lui-même qui a enregistré en début d'année divers noms de domaine dont ShenmueHD.com et ShenmueRemastered.com.