Switch : tous les jeux du lancement japonais Switch : tous les jeux du lancement japonais

A une semaine du lancement de la Switch, les japonais connaissent enfin le line-up définitif qui se voit rajouté quelques titres dématérialisés, dont le récemment confirmé Snipperclips, quelques titres NeoGeo mais aussi Blaster Master Zero, le remake d'un jeu Nes développé par Inti Creates (voir images ci-dessous) qui n'était jusque là annoncé que sur 3DS.



20 jeux au total donc, dont voici la liste.



Les jeux en boîte :



- The Legend of Zelda : Breath of the Wild

- 1-2 Switch

- Dragon Quest Heroes 1+2

- I am Setsuna

- Disgaea 5 Complete

- Super Bomberman R

- Puyo Puyo Tetris

- Nobunaga's Ambition : Sphere of Influence



Uniquement en dématérialisé :



- Snipperclips (Nintendo)

- Blaster Master Zero (Inti Creates)

- New Frontier Day (Arc System Works)

- Othello (Arc System Works)

- Voez (Flyhigh Works)

- Soratobu Bunbun Baan (Poisoft)

- Soldam: Blooming Declaration (City Connection)

- ACA NEOGEO : The King of Fighters '98

- ACA NEOGEO : Metal Slug 3

- ACA NEOGEO : Shock Troopers

- ACA NEOGEO : World Heroes Perfect

- ACA NEOGEO : Waku Waku 7