Resident Evil 7 : Capcom confirme l'identité du personnage aperçu dans le final (Spoil)

La fin de Resident Evil 7 a fait bouillir la communauté qui sur le net a spéculé activement sur le personnage aperçu. Capcom a aujourd'hui décidé de mettre fin au suspense : malgré le changement de design et sa phrase qui ressemblait presque à un nom de code, il s'agit bien du vrai Chris Redfield, qui a donc vraisemblablement rejoint les rangs d'Umbrella.



Si l'éditeur revient sur ce sujet, c'est tout simplement pour confirmer que Chris sera bien le personnage jouable du DLC scénarisé « Not a Hero », qui sera proposé gratuitement dans le courant du printemps. Vu que l'on nous spécifie que notre vieux héros chassera « quelque chose », on imagine donc que ce sera Lucas, dernier survivant de la famille Baker.