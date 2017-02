Irrational Games renaît enfin pleinement Irrational Games renaît enfin pleinement

Depuis la sortie de Bioshock Infinite (et ses extensions), on ne comprenait plus très bien la situation du studio Irrational Games qui a fermé, avant de rouvrir ses portes sans qu'on en connaisse les projets.



Maintenant, c'est bon, on connaît. Take Two annonce en effet la formation de « Ghost Story Games », qui est finalement le nouveau nom du « nouveau » Irrational Games, formé lui-même par 12 membres de « l'ancien » Irrational Games. Compris ?



Le studio a un peu recruté entre temps pour atteindre les 25 employés, dont à la tête Ken Levine qui compte toujours proposer des jeux à haut niveau de narration, dont la valeur auprès des fans sera aussi forte, il l'espère, que la franchise Bioshock.



On en profite d'ailleurs pour rappeler que des rumeurs (pas très récentes) évoquent justement un nouvel épisode à venir, avec une toute autre équipe.