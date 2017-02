YS VIII : quelques bonus PS4 (NG+) YS VIII : quelques bonus PS4 (NG+)

Falcom continue de communiquer sur la version PlayStation 4 de Ys VIII : Lacrimosa of Dana, attendu pour le 25 mai prochain au Japon, et plus précisément sur un certain New Game + qui ajoutera trois choses supplémentaires par rapport à la version Vita :



- Des donjons bonus de haute difficulté

- Accessoires à débloquer pour changer l'attribut de vos attaques

- Possibilité de combattre l'ennemi en nombre réduit (1 ou 2 perso au lieu de 3)



Les japonais qui possèdent déjà la version Vita et qui auraient l'intention de repasser à la caisse sur PS4 (ils ont le droit) se verront offrir un code DLC spécial pour s'octroyer des objets de puissance afin de mieux démarrer l'aventure, ainsi qu'un accès direct à deux des features pourtant réservées au New Game + (pas les donjons).



En Europe, Ys VIII : Lacrimosa of Dana reste attendu pour la fin d'année (PS4/Vita/PC), avec des sous-titres FR qui feront quelques heureux.