Mobile : FF Explorers Force s'illustre

Annoncé hier, Final Fantasy Explorers Force a déjà droit à une première fournée d'images pour en montrer le rendu visuel et quelques uns des arguments directement repris de l'épisode 3DS, à savoir un système de jobs, la possibilité de littéralement se transformer en l'une des stars de la série (Cloud, Squall, etc.) et les invocations qui serviront de gros boss, avec déjà six de confirmés dont Ifrit, Fenrir et Bahamut.



Cette fois jouable jusqu'à cinq, le titre sortira cette année au Japon sur formats iOS et Android.