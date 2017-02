Crash Bandicoot Trilogy : PlayStation Irlande temporise sur ses affirmations d'exclusivité Crash Bandicoot Trilogy : PlayStation Irlande temporise sur ses affirmations d'exclusivité

Alors, exclu ou pas ? C'est l'une des questions qui se posent concernant la compilation remakée Crash Bandicoot N.Sane Trilogy dont la jaquette n'aborde justement pas la mention 'Exclusivité'.



Même si le logo ne veut pas forcément dire quelque chose (Persona 5 ne l'a pas non plus, alors que l'exclu PlayStation est certifiée par Atlus), c'est du coté du compte Twitter de PlayStation Irlande que les langues se délient.



En début de semaine, le groupe a en effet indiqué que le titre était bien une exclusivité mais après s'être fait tapé sur les doigts (ou autres), le compte temporise désormais et annonce plus précisément que la compilation sortira d'abord sur PS4 et PS4 Pro.



Version PC en vue ? Xbox One ? Switch ? Avec Activision, tout est possible.