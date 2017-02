PS4 : une version HD pour Star Ocean 3 PS4 : une version HD pour Star Ocean 3

Petite annonce surprise venant de Square Enix : pour fêter les 20 ans de la franchise Star Ocean, l'éditeur publiera un remaster HD du troisième épisode sur PlayStation 4, uniquement en dématérialisé et avec une date de lancement prévu pour cette année (au Japon en tout cas).



Le 1080p accompagnera quelques ajouts d'effets mais pour compenser le travail minime (contrairement à FFXII), le titre sera vendu à prix moindre. Notons également la présence de trophées ainsi que le partage de photos/vidéos.



UP :

L'information est tombée peu après et il ne s'agira finalement pas d'un vrai Remaster, mais juste d'un titre PS2 Classics qui utilisera donc le fameux émulateur de la PS4.