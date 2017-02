Rime : le point sur l'option PS4 Pro

Le petitaura bien droit à son option PS4 Pro dès la sortie comme le relève son lead programmer Carlos Vazquez, même si cela sent pour l'heure le minimum syndical coté boulot. Pas de rehausse en 4K, pas de hausse notable de frame-rate (5 à 10FPS de plus selon la zone), mais une volonté tout de même de booster le visuel brut autant en effet de lumière qu'en textures, en passant par l'anti-aliasing. C'est gratuit (pour ceux qui ont la machine) donc ça ne se refuse pas.Sortie toujours prévue pour le mois de mai sur PC, PS4, One et Switch.